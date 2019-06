Víctor Hugo Carrillo pita el final del partido en Salvador. Ganó Colombia. Perú ha clasificado como uno de los mejores terceros y jugará el sábado 29 ante Chile o Uruguay. Somos un grupo de peruanos viendo el partido en Sao Paulo, hay algunos tibios aplausos. Contentos por seguir en la Copa América, aunque inseguros y desconcertados con lo sucedido el sábado ante Brasil.

La selección perdió confianza y autoestima. Hemos vuelto a ser un equipo desconcertante, capaz de un papelón como el vivido en el Arena Corinthians. El ‘Scratch’ nos pasó por arriba. Fuimos competitivos por diez minutos.

Al primer gol nos dejaron mareados y con el segundo, tras el ‘blooper’ de Pedro Gallese, desaparecimos de la cancha para solamente ser testigos de un baile de los locales. Le sobraron 70 minutos al partido, los nuestros no querían estar ahí. Eso no pasaba hace tiempo, al menos con Ricardo Gareca, nunca.

Evaluar el partido desde lo individual es complicado porque todos jugaron muy mal. Fueron superados en los duelos individuales. Gallese cometió un error grosero y en ataque fuimos nulos. Nos la quitaban fácil, nos superaron en todos los aspectos del juego. En lo técnico, táctico, físico y sicológico. Nos llenamos de dudas. Si dudas ante Brasil, simplemente te destroza.

La clasificación es una buena noticia, el sábado tendremos revancha. Lo mejor en el fútbol después de una derrota así es jugar inmediatamente. Todos tienen que hacer una profunda autocrítica: jugadores y comando técnico.

El equipo se tiene que recuperar, peor no podemos jugar. El sistema es importante, pero pasa a segundo plano si no hay convicción y jerarquía para ejecutarlo. Este equipo ya demostró que puede presentar una mejor versión. Toca sacar el orgullo y lavarnos la cara. El fútbol nos ha dado una nueva oportunidad y no hay que dejarla pasar.