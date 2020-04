Luis Felipe Zegarra, profesor e Investigador CENTRUM PUCP

Las epidemias pueden tener efectos bastante nocivos no solo en la salud de las personas, sino también en las economías. Las epidemias llevan a la paralización de la actividad productiva, reducción de productividad, mayores costos de transacción, distorsiones introducidas muchas veces por las mismas políticas públicas, entre muchos efectos.

¿Podemos cuantificar el efecto de las pandemias en el crecimiento del PBI? Teóricamente podemos comprender cómo las epidemias afectan a las economías. Llegar a pronosticar los efectos económicos de una epidemia, sin embargo, es bastante complejo. De hecho, los estudios sobre los efectos económicos de las epidemias son bastante escasos. Dado que las epidemias son (afortunadamente para la humanidad) muy poco frecuentes, la evidencia empírica es también limitada.

Aun así, algunos casos nos brindan información de gran utilidad para cuantificar los efectos económicos de las epidemias. Uno de esos casos es el de la gran pandemia de influenza, también conocida como gripe española, que azotó al mundo entre 1918 y 1920. La epidemia de la gripe española tuvo enormes efectos en la mortalidad. Debido a esa epidemia, fallecieron alrededor de 40 millones de personas alrededor del mundo, es decir 2% de la población mundial de la época. En las últimas semanas, se ha hablado mucho de las tasas de mortalidad durante la pandemia de la gripe española. Poco se ha hablado, sin embargo, de los efectos económicos de esa pandemia.

En un reciente artículo (“The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the "Spanish Flu" for the Coronavirus's Potential Effects on Mortality and Economic Activity”), los economistas Robert Barro, José Ursúa y Joanna Weng analizaron los efectos de la gripe española en la economía mundial, utilizando una muestra de 42 países. Dado el alcance de la muestra, este es uno de los principales estudios que se ha hecho sobre los efectos económicos de pandemias. El estudio mostró que la gripe española tuvo un impacto económico significativo. En promedio, la pandemia llevó a una caída en 6% en el PBI per-capita en los países afectados entre 1918 y 1921.

Es interesante comparar los efectos económicos de la pandemia con los efectos económicos de las guerras. Las guerras causan disminución de la población (y por ende de la fuerza laboral), destrucción de bienes de capital y reducción de la productividad. En particular, la Primera Guerra Mundial llevó a una contracción de 8.4% en el PBI per-capita entre 1914 y 1918. Es decir, el efecto de la gripe española (caída de 6% en el PBI per-capita en 1918-1921) fue solo ligeramente menor que el efecto de la Primera Guerra Mundial. A nivel mundial, la pandemia fue en realidad uno de los shocks económicos negativos más importantes del siglo XX, comparable con las dos guerras mundiales y la Depresión de los 1930s.

¿Tendrá la pandemia del coronavirus consecuencias similares a las de gripe española? Según Barro, Ursúa y Weng, es poco probable que la actual pandemia del coronavirus tenga los mismos efectos negativos que la gripe española. La gripe española sería más bien una suerte de escenario pesimista en términos del impacto económico. Aun así, la actual pandemia del coronavirus causará estragos muy severos no solo en la salud, sino también en la economía mundial.

De hecho, las medidas de distanciamiento social (y, sobre todo, la paralización total de las economías por semanas) llevarán a una contracción severa de muchos sectores, sobre todo del sector de servicios. En el Perú, como en otros países, la industria de restaurantes, la industria de turismo y en general gran parte del sector servicios (con algunas excepciones) se verán seriamente afectados no solo durante la cuarentena, sino después de ella, por lo menos hasta el descubrimiento de la vacuna. Esto es importante no solo para quienes operan en los sectores de servicios, sino para la economía en general: el sector servicios tiene hoy en día un gran peso en el PBI (casi 50% del PBI de Perú), sin duda un peso mayor que el que tenía durante la pandemia de la gripe española.