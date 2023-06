¿Qué buscan las distintas organizaciones sociales de Puno al querer frenar el izamiento de nuestra bandera, precisamente el 7 de junio?

En primer lugar, hay que darnos cuenta de que este gobierno no entiende el momento que estamos viviendo, y no lo entiende porque esto se remonta al 7 de diciembre de 2022. Hemos visto los hechos sucedidos en Puno y lo único que han hecho es declarar el estado de emergencia con el seguimiento de las Fuerzas Armadas, y con eso creen que ya solucionaron el problema. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no se ve una acción concreta para contrarrestar ese mensaje de discriminación, de racismo que nos están vendiendo aquellos que dicen defender los derechos humanos? Para mí, el problema más grave, es esta fractura social que nos quieren vender. Yo presenté un proyecto de ley para declarar feriado el 7 de junio para frenar este intento y el Ejecutivo lo observa solo unos días antes. La bandera es el símbolo patrio que nos une, nos identifica y nos representa. Los peruanos tenemos que buscar una fecha que nos una a todos y eso es lo que no ven, solo lo están viendo con el ojo del negocio. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Gobierno? ¿Le está tirando todo a las Fuerzas Armadas y le está diciendo: estado en estado de emergencia ustedes encárguense de todo? Espero que este 7 de junio se haga el izamiento de la bandera en todas las plazas del país y que no pase nada, porque si pasa algo en Puno, tenemos una responsable que es la presidenta Boluarte.

Es conocido que la Fenatep Perú está infiltrada entre la población puneña y está moviendo sus hilos por allá, ¿a dónde nos quieren llevar?

Se está repitiendo la historia, hay que decirlo con toda claridad: Sendero Luminoso fue la única organización terrorista en el mundo que se introdujo en una parte del magisterio para lavar cerebros a la gente. Hoy vemos a niños cantando unas canciones en contra de la democracia. Vemos a una niña de 12 años haciendo un trabajo social hablando en contra de la democracia. Aquí viene el trabajo de los padres, son ellos los que tienen que decir quiénes son los profesores que le están enseñando eso a los alumnos, a sus hijos. Hay una ley que señala que los profesores que han sido sancionados por nuestra justicia por apología al terrorismo, terrorismo o abuso sexual no pueden estar en el sistema educativo. ¿Eso se está cumpliendo?, ¿estamos pidiendo información en las UGEL o a los directores de los colegios? Se está repitiendo la historia y no estamos haciendo nada, se está dejando crecer esto y no estamos haciendo nada, ¿qué se ha hecho en estos meses para recuperar a esa población que guarda un sentimiento por lo ocurrido en las protestas? ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Cuándo piensan hacerlo?

¿Qué trabajo cree que se debió hacer en el sur?

Lo primero es que Alberto Otárola no debió ser ascendido a primer ministro, él tenía una responsabilidad política y tanto el ministro de Defensa como el del Interior debieron ser cesados en el cargo por la presidenta por sus responsabilidades. Hay épocas en las que por crisis los cargos duran menos. Esa era la decisión política que tenía que adoptar la presidenta. Entonces, tienes a un premier que en el sur nadie lo quiere escuchar, nadie quiere conversar con él. Después, nos está fallando la articulación democrática. Tenemos alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales que inicialmente se pusieron de perfil. Me pregunto: ¿ya se los ganaron a ellos? Ellos son el puente entre el gobierno central y los ciudadanos. Para qué nos sirven los gobernadores y los alcaldes, ¿no saben, no opinan?, ¿están en contra o a favor? ¿Qué van a hacer ellos? Todos deberían estar presidiendo la ceremonia este miércoles 7 en las plazas de los distintos lugares del país. Vamos a ver, esta va a ser una prueba de fuego para este Gobierno. Y para nosotros, también.

“Ojalá que lo que se anuncia para este miércoles en Puno sea solo la intención de una minoría. Al parecer ese paro seco que intentaron hacer la semana pasada no fue tan exitoso como esperaban algunos de los que estaban detrás de la paralización”, comentó Chiabra.

“Tenemos que ver cuál es la realidad de esta situación y cómo recuperar a toda esa gente del sur que mantiene hasta ahora un conflicto con el gobierno central: un conflicto del que, como siempre, ‘pagan pato’ los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas”, afirmó el congresista.

