Entre Chancay, Paddington y Levitsky

-No ha sido poca cosa que nada menos que el Financial Times le haya dedicado toda una página ayer a la inauguración del megapuerto de Chancay. Ignoro si las proyecciones comerciales son muy exageradas, me inquieta la creciente penetración del régimen comunista chino en nuestra economía, espero que no sea una base naval encubierta y me aterra pensar como empeorará aún más el ya colapsado tráfico en la ya infernal Panamericana norte, pero hoy toca alegrarse y desear lo mejor.

-Impresionante el estreno de la película Paddington en Perú en el Reino Unido, pues todo Londres (buses, metros, paneles, etcétera) ha estado cubierto con su publicidad como puedo dar fe al haber estado casualmente de visita. Todo niño británico crece hace décadas con la historia de este osito que proviene de nuestro país (¿Se acuerdan cómo la recordada Isabel II tomó té con el osito en su Jubileo del 2022?), y que aparece misteriosamente en la estación de trenes de Paddington, por lo que es lo primero con lo que los isleños asocian con nuestra patria. Aprovechando todo este tsunami publicitario, la oficina comercial de Promperú ha hecho un magnífico trabajo de promoción del Perú como destino turístico de acuerdo con la productora Studiocanal del film, como también con la inserción de productos con insumos peruanos en el merchadising (la mermelada y los chocolates que siempre enloquecen al osito, además de textiles) y “la visita” del osito a una nutrida recepción de las estrellas del film en nuestra embajada. También ha dado gusto ver cómo Promperú y la embajada han jugado tan bien en pared para este éxito, como siempre debe ser.

-¡Hubiera pagado mucho para ver la cara del conocido académico gringo Steven Levistsky al enterarse de la victoria de Trump! Solo puedo sentir schadenfreude (“placer por el disgusto ajeno” en alemán). Pocos se acordarán, pero Levitsky fue en su momento un factor importante para la victoria de Ollanta Humala en el año 2006. ¡La vida le dio el vuelto! ¡Sin picarse, Stevie!