¿Y Zuleida en USA, Apaza?

Me pregunto qué tanto la gran llegada de migrantes venezolanos convencerá a nuestros compatriotas de las terribles consecuencias de votar por un gobierno de izquierda. No creo que en el sur, bastión de los rojos, porque esta migración se está concentrando en la capital. Habría que llenar Puno, Tacna, Moquegua y Cusco de venezolanos. Y quien vota rojo no es racional, así que no creo que tenga el efecto que sí tendría en países donde se usa mucho más la cabeza para sufragar que aquí. De todas formas, sería interesante recoger incesantemente testimonios de los migrantes y viralizarlos por la web y celulares, a ver si el “electarado” entiende lo que significarían Verónika Mendoza o Goyo en el poder. A los que nunca entenderé son los ayacuchanos. Después de lo sufrido con la hoz y el martillo de Sendero, deberían ser los más anti-rojos del país. ¡Pero los rojos siempre ganan allí! Son bien raros.

- Los rojos siempre se jactan de haber escupido al vicepresidente yanqui Nixon en Lima durante su visita en 1958. A ver si ahora los derechistas escupimos al horripilante dictador Maduro cuando venga pronto a Lima. A ese monstruo hay que darle el recibimiento que se merece.

- ¿Ustedes creen que el congresista comunista Justiniano Apaza se opondría a la migración venezolana si estos fueran camaradas rojos chilenos huyendo de Pinochet? Lo más gracioso de todo es que Apaza tiene a su hija Zuleida como migrante en la ciudad de Saline (Michigan). A ver si le gustaría que Trump la deportase…

- ¡Qué feo cuando alguien usa su columna para promocionar sus productos, de los cuales finalmente lucra! Y eso no es solo de consultores o abogados. Ayer Javier Arévalo Piedra, rojimio columnista de Diario 1, hizo un tremendo auto-publicherry a sus libros. Indecoroso e inexcusable, camarada.