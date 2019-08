Zoraida limpia a CSM (y callados)

Me ha sido lamentable constatar el silencio de la gran mayoría de medios, opinólogos y colegas sobre este reciente e indignante archivamiento por parte de la fiscal Zoraida Ávalos de la investigación al vocal San Martín por su ilícita llamada al juez Walter Ríos. ¡Por mucho menos han crucificado, machaconamente, a otros!

También es psicotrópico ver cómo un amplio sector ha perdido objetividad al no guardar la debida distancia respecto a un sector de la Fiscalía. Por más meritorias que consideren sus actuaciones profesionales y sus enfrentamientos con ese otro sector de la Fiscalía presumiblemente corrupto, no pueden ponerse tan incondicionales con estos funcionarios y hacerles tantos “cherrys” en portadas, entrevistas y titulares. Por ejemplo, muchos medios asumen la reciente posición del fiscal Pérez de que se le quiere “silenciar” con una investigación interna, pero no se necesita más que saber leer para constatar que Pérez hizo declaraciones de CARÁCTER POLÍTICO al pronunciar estas frases: “También soy un ciudadano que al ver lo que sucedió el día de hoy me indigno, y también me siento (sic) que no me representa este Congreso de la República. Estas personas que ahorita están ejerciendo esta función. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza, para poder, de una vez, cambiar esta situación de impunidad que se están generando a partir de estas decisiones desafortunadas”.

La Ley 30483 de la Carrera Fiscal TAXATIVAMENTE prohíbe en su artículo 39, inciso 6 a los fiscales “participar en política (…)”. ¿Criticar al Congreso y exigir una cuestión de confianza al Ejecutivo contra este NO es hacer política? ¿Entonces, qué es “hacer política”? Y no hay atenuantes, como pretende ayer su escudero Andrés Calderón.