No votaría la confianza

¡Qué rápido nos ha decepcionado este dúo Vizcarra-Villanueva (V-V)! Es un escándalo que hayan colocado a una militante (o reciente militante) del Frente Amplio de Arana a cargo precisamente del Midis, el ministerio que controla la bolsa y distribución de los mayores originadores de votos clientelistas: los programas sociales. Ojo que, además, Arana sería padrino de uno de los hijos de la ministra La Rosa y que ambos tuvieron una ONG juntos. Del Castillo tiene toda la razón de reclamarle a V-V que ambos le hayan entregado los programas sociales a una aranista. Todo apuntaría a que ese nombramiento ha sido a causa de un pacto entre Villanueva y Arana. ¡Cómo estaría chillando ahora la izquierda si La Rosa fuera aprista o una reciente ex aprista! Y posiblemente por negociaciones también con Nuevo Perú, la izquierda controla las tres carteras que le son más estratégicas para sus proselitismos sindical, clientelista y mental: Trabajo (¡hasta la fujicaviar RMP tuitea que es rojo!, ¡ojalá le hagan una inspección laboral a su empresa Laive!), Inclusión Social y Cultura (me dicen que también los titulares de Salud y Educación son rojimios, pero no lo he corroborado). Con estos, Villanueva ha vuelto a sus viejos tiempos de militancia en la maoísta UDP y la villaranista FS. En el mejor de los casos, ha armado torpemente un gabinete tipo el primero de Humala, ese partido entre siomistas rojimios y castillistas azules. Con esos ministros tan rojos, yo no le daría la confianza congresal a este gabinete. A menos que les sacasen.

Otrosí: Me imagino que Ramírez y Acuña estarían ayer hablando de la Sunedu, su tema común, en ese desayuno.

Otrosí: Premiaron al lentísimo (con Toledo) juez Concha con una Fiscalía. ¿Duberlí y Pablo en pared?