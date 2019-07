¿Votarán mejor en Junín con primarias?

Quisiera saber cómo se puede tener la cara y las neuronas de salir a declarar públicamente: “Lo que yo he ido (visto) no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente”, como hizo ayer el comunista presidente regional Cerrón de Junín. O sea, ¿los 840 mil venezolanos que han migrado al Perú son una sarta de locos? ¿Turistas gastronómicos? Pero la culpa de que haya Cerrones como autoridades no es de Cerrón. Es de ese votante de Junín, que encima le ha reelegido en el cargo. ¡No me vengan Tuesta y Tanaka con que su alucinación de primarias abiertas obligatorias va a mejorar los resultados electorales!

-Se ruega a esos conocidos abogados penalistas que hacen declaraciones y escriben columnas moralizantes y que al mismo tiempo defienden a constructoras o a implicados en casos de Odebrecht y demás coimeros brasileños que lo pongan en conocimiento del público cuando declaren o escriban. Más aún si han estado implicados en ONG como aquella que precisamente se llama “Transparencia”. ¡Gracias!

-Estamos en las antípodas. Nos detestamos, pero el último editorial (“Vulgaridad”) sobre el Perú actual de H-13 es sencillamente magistral. Sintetiza una de las razones porque las que me largué. Muy recomendable por su lucidez; al César lo que es del César (aunque no aguantes a ese César). Son los momentos, salvando las enormes distancias, en que uno recuerda ese comentario a su esposa de un Keynes deslumbrado por la inteligencia de Wittgenstein al conocerle: “Well, God has arrived. I met him on the 5.15 train” (y eso que el colosal Bertrand Russell confesaba que se sentía “un estúpido” al lado de Keynes cuando conversaban. Keynes, ese genio humanista tan citado y tan poco entendido. Y lo dice un friedmaniano).