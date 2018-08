Votación por voto voluntario

-Si vamos a entrar a un esfuerzo tan movilizador, renovador y caro como es un referéndum, pues hagámoslo por temas de calado, de esos que valgan la pena y no por “cojudeces”, como bien diría el criollo juez CSM. En lugar de demagogias que hasta van a ser contraproducentes, como la no reelección congresal, planteemos otros dos puntos medulares a ser votados: 1) El voto voluntario. De una vez que solo voten los que están interesados e informados y que el 25% no esté decidiendo en la cola. Que pocos asistan a votar no le debe quitar legitimidad al nuevo mandatario. 2) Acortamiento del periodo presidencial a cuatro años (sin reelección inmediata), como bien lo acaba de proponer el congresista Vitocho García Belaunde. Cinco años ya han demostrado ser muy desgastantes, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso.

-Vizcarra se está abriendo muchos frentes a la vez: Congreso, Fiscalía y ahora el Sutep, con esto de intervenir la Derrama Magisterial. Nunca pensé defender al Sutep, pero la Derrama es un ente privado y, aparentemente, bien manejado. ¿Este anuncio será para arrinconar a Patria Roja?

-¡Qué suerte tan singular tiene La República con los supuestamente prohibidos avisos estatales! Ayer, a pesar de la ley Mulder, tenía OCHO avisos estatales (Osinergmin, Serfor, Provías e Indecopi). ¿Y el contralor Nelson Shack? De adorno.

-¿Me pregunto si el juez CSM recordaría, sonriente, su frase inmortal en la radio del IDL: “Lamentablemente para ellos, tengo de parte una gran red de personas, de miembros del Poder Judicial y Sociedad Civil, y estoy continuamente apoyado e informado”, mientras abría la última edición de Caretas, con todo su rostro en portada, para leer esa larga entrevista que allí, tan amablemente, le hizo el diligente coleguita Enrique Chávez? ¡Sin picarse!