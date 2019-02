¿Vizcarra y Violeta NO sabían? “Ambos alegan que ellos no se ocupaban del dinero y que por eso no sabían de dónde salía este, pero eso es muy difícil de creer. ¿Acaso un gerente general ignora el origen del dinero que maneja su tesorero?”.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que se debe respetar a las instancias que establecieron la reparación civil para Odebrecht. (Foto: GEC) (Foto: GEC)