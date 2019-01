Vizcarra y los villaranistas despistados

El presidente Vizcarra nos afirma –y reafirma– que no tenía la menor idea de que Odebrecht integrase un consorcio con el cual su empresa familiar trabajó. O sea, los Vizcarra firman contratos con consorcios a ciegas y a todo riesgo, sin saber quiénes los integran.

O sea, el sector constructor peruano es tan colosal, tan múltiple, tan vasto que uno puede llegar a firmar contratos sin conocer a sus contratantes más grandes.

O sea, tú como constructor no puedes ni llegar a tener idea de que el constructor más grande de Brasil participa en un consorcio que hace negocios contigo.

O sea, viene un consorcio llamado Conirsa y tú nomás firmas un contrato con ellos, sin darte el trabajo de preguntar quiénes están detrás de esas siglas, como que ese detalle no importase nada.

O sea, la empresa de los Vizcarra sería tan gigantesca y tendría tantos contratos que no pudo, quiso o intentó averiguar quiénes integraban un consorcio que trabajaba con ellos.

Ya pues; habría que ser un vizcarrista extremo, un oficialista ciego, de esos que abundan tanto ahora, para creerse la versión presidencial. Es obvio que Vizcarra sabía quiénes integraban Conirsa y simplemente cometió el error –como Chávarry con esa reunión con periodistas– de no reconocer algo que era inocuo. Solamente debió admitir que alguna vez había trabajado con Odebrecht y añadir que en esa época no tenía por qué saber que estos eran unos delincuentes. Pero el miedo a la chilla le hizo optar por la mentira, como Chávarry (y aquí no iba a haber chilla, dada la benevolencia de los medios con Vizcarra).

Es que aquí abundan los “despistados”: los ex funcionarios y artistas villaranistas ahora nos dicen que no se daban cuenta –¡ni siquiera preguntaban!– de dónde venía tanto dinero para la campaña contra la revocatoria...