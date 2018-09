Vizcarra, vas a provocar una recesión

Esta permanentemente crispada y polarizada situación política peruana ya impactó en la economía: el PBI de junio ni llegó al 2% de crecimiento, mientras que en agosto apenas se consiguió un anémico 2.31%. Y las cosas no pintan mejor en meses futuros, pues la venta de vehículos nuevos se desplomó colosalmente en agosto (¡menos 23%!) por la incertidumbre creada por la guerra política y también por ese disparate de Vizcarra de elevarles el ISC a los carros y otros productos –pésimo negocio finalmente, pues recaudarás menos si vendes menos– apenas asumió (esta subida fue lo que tiró su aprobación al piso y no su supuesta sumisión al fujimorismo, como le hicieron creer los caviares). Mucho me temo que la economía va a perder aún mucho más si Vizcarra prosigue en su belicosa actitud diaria, pues ya los agentes económicos andan muy remisos para invertir frente a las posibilidades traumáticas de un cierre del Congreso o de una vacancia presidencial. Tanto el MEF, el BCR y los gremios (Confiep, SNI, CCL, Comex) deberían asumir la responsabilidad de hacerle entender a Vizcarra que se está cargando el crecimiento económico con tanta agresividad y que finalmente nada le resta más popularidad a un presidente que una economía estancada (o en recesión).

Vivimos tiempos externos complicados: el cobre se cae por Trump y nuestro sol se está devaluando por culpa de la crisis que afecta a las monedas de países irresponsables (Argentina, Turquía, etc.). Y ya se advierte que podría repetirse otra MUY seria crisis mundial si llegamos a un Brexit a la mala en marzo. No compliquemos entonces nuestro frente interno. Incluso me sorprende que la congresista Meche Aráoz, una ex MEF, sea de las más camorristas. ¡Son como niños jugando con fósforos en un grifo! Van a descarrilar el tren…