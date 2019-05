Vizcarra y su sensatez…

¡Ni los más toscos presidentes gringos Johnson (“The Johnson Treatment”), Nixon (“The Mad Nixon Strategy”) o Trump (“The Art of the Deal”) han negociado como Vizcarra lo ha hecho con el Congreso! Incumple todo lo acordado en Canadá para que le hagan presidente (tras él traicionar a PPK). No deja de repetirles que son una lacra. Les prohíbe reelegirse con una payasada de referéndum. Echa al premier “puente” y le reemplaza con un activista caviarín que siempre les denigró. Pretende quitarles la inmunidad, como si eso fuera lo más importante en estos momentos. Les humilla con una pechada en público. Les amenaza con cerrarles... ¡Y todo esto diciéndoles públicamente todo el rato que quiere “dialogar”! ¡De Ripley!

Tuvieron mucha razón Bruce y Sheput este fin de semana. Para Bruce, Vizcarra está gobernando de acuerdo con las encuestas y se alucina un regenerador. “Hay en Palacio de Gobierno una lectura equivocada (se refiere a la camarilla moqueguana y la caviarada). Cómo ve la gente a Vizcarra como el ideólogo de la patria, el Jorge Basadre que rediseñará la política del país hacia el bicentenario (…) Necesitamos un presidente que deje de pechar y motive”.

Y Sheput también soltó varias verdades sobre la pechada y los consejeros: “A la actitud, así totalmente inconsulta e imprevista, de acudir al Parlamento con el único objetivo de entregar una carta. Eso jamás lo he visto (…) Un sector de la izquierda liberal (nota: la caviarada) y también un grupo de ONG que no tienen ningún sentido de lo democrático y que creen que el enfrentamiento permanente es consistente con el fortalecimiento de la democracia (…) la política es consenso (…) él está ejerciendo la antipolítica sobre la base de declaraciones amenazantes al Parlamento y eso es lo que contribuye a la ingobernabilidad”.