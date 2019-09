-Esta última cuestión de confianza de Vizcarra es un disparate improcedente, digno de su confeso autor intelectual Gerardo Távara, oenegero caviar que está acosando a la Constitución. El nombramiento del TC es una atribución exclusiva del Congreso. No se puede cambiar un proceso en marcha. Y no sería retroactivo. Entiendo que Vizcarra tenía que soltar algo para salvar la cara, pero no dislates como este. Voten tranquilos nomás.

-Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña (el supuesto “doctor”) y Ledesma se deberían inhibir de votar sobre Keiko por motivos que colisionan con su imparcialidad: el primero es hijo de un vocal supremo (aprista) que el fujimorismo defenestró en 1992. La segunda acaba de confesarse textualmente como “adversa” al fujimorismo en una muy reciente entrevista en H-13, donde además hizo una seria denuncia sin más prueba que sus dichos, ligereza que fue desvergonzadamente “rebotada” por la prensa oficialista y por esa patética caricatura de presidente que tenemos.

-Flaco favor le hizo Meche Araoz al país al no recoger la reciente insinuación de Vizcarra de renunciar juntos y así favorecer unas ordenadas elecciones generales anticipadas. Favorecer que Vizcarra y ese Congreso se larguen pronto es ser patriota (aunque me temo que lo que venga después será peor).

-¿Por qué Huilca, Lescano, Glave, Costa, De Belaunde y todos esos congresistas que tanto quieren que se cierre el Congreso no dan el ejemplo y dejan de cobrar si tanto les jode trabajar allí? “Ciérrense” solos.

-Una vergüenza como la prensa oficialista le da mucho mayor cabida a constitucionalistas palaciegos (o a ilustres desconocidos). Lo de Landa ya es un escándalo. Y tenía que salir una encuesta ayer (IEP-LR). ¡Son ya de risa! ¡Muchos coleguitas van a colapsar de sobredosis de oficialismo!