¡Vizcarra, no meta caviares!

No sabemos aún cómo se va a componer el futuro gabinete de Vizcarra, pero me imagino que, por el más elemental sentido común, el nuevo presidente no nombrará caviares en el gabinete, ni en puestos públicos claves. Eso sería colocar un provocador e innecesario trapo rojo ante el Congreso, además de que si algo han probado los caviares es que son infidentes (siempre filtran o si no sueltan todo cuando se van despechados), gastadores y muy poco competentes. Me imagino que el coleguita mohmista Ángel Páez llenaría su gabinete de rusos y de Oxfams, así como otros coleguitas que piden un suicida gabinete caviar y antifujiaprista, pero Vizcarra no está para hacer estupideces y arrancar guerras por gusto. Si de algo hay que limpiar la administración pública, es precisamente de caviares, esos parásitos tan expertos en vivir del presupuesto nacional, ya sea como funcionarios, ya sea como consultores. Que tanto presupuestívoro caviar se gane la vida en el sector privado y no de nuestros impuestos.

- Sería una locura que el Pleno del Congreso apruebe la demagógica medida de la Comisión de Trabajo de contratar definitivamente a 500 mil funcionarios que actualmente laboran bajo contratos CAS en el Estado. ¡Eso reventaría el presupuesto nacional! Si alguien debe ingresar a nuestro superpoblado Estado (tan inflado durante el humalismo), pues que lo haga tras rendir pruebas de su capacidad y bajo la normativa de Servir. Solo al genio del comunista de Justiniano Apaza se le puede haber ocurrido, secundado por la fujimorista Milagros Salazar. ¡Par de irresponsables!

- Desde la localidad de Conchán, Verónika Mendoza ayer reclamó contra la corrupción, mientras anotaba números de cuentas bancarias en una libreta parecida a esas que usaba Nadine Heredia…