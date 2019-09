Muy interesante el reciente libro de Martín Riepl (Vizcarra, una historia de Traición y Lealtad), bien escrito y con la pertinente distancia. Por un lado, allí se narran datos muy curiosos de la vida de Vizcarra, tanto ligeros como hasta dramáticos, como que se llama Martín por el santo limeño a causa de una angustia materna por su salud infantil, que fue bombero y un discjockey aficionado, que le apodaban ‘Loco Calicatas’ por una técnica para abrir fosos, que su collera se hacía llamar ‘Los Kalamazoo’ por el tren-bus de la zona, o que casi fue asesinado por Sendero, de lo que se libró mintiéndole fríamente a los terroristas. Y muchos ricos chismes políticos, como que Humala le quiso hacer ministro o que Keiko, Acuña y Guzmán quisieron incorporarle a sus filas.

Pero, por otro lado, el libro me dejó preocupado por varios rasgos peligrosos que uno descubre en la personalidad de Vizcarra. Es desconfiado hasta niveles enfermizos, argollero, MUY desleal (no vacila en traicionar, sin asco, tanto a personas como a acuerdos. Y no contesta jamás teléfonos cuando ya no te necesita), conspirador y rencoroso. Es un pendenciero populistoide (el ‘Moqueguazo’ o su actual actitud son una prueba), de resentimientos duraderos (aunque la verdad es que PPK, Zavala, Luna y Thorne quedan como unos atorrantes cuando siempre se ponían a hablar en inglés en esas sesiones de minigabinete, sabiendo que el idioma de Shakespeare le es desconocido a Vizcarra. ¡Lo gracioso es que este pide ser embajador de Canadá después! ¡Pago impuestos para que manden a un tipo que no habla inglés a un país anglo!). Inquieta sobremanera la manera tan ruin como se ha portado con su madrina política Meche Araoz, después de que le llamaba “hermanita” y comían juntos del mismo plato a medias. Buen tipo no es.