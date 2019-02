Vizcarra y la caviarada

-La captura del Estado peruano por la caviarada es impresionante: a este “gobierno” no se le ha ocurrido mejor idea que presentar a Julissa Mantilla Falcón, una ultracaviar profesora de la PUCP, como la candidata peruana para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras el desastroso paso del humalista Eguiguren por allí, el Perú vuelve a poner a otro caviar para seguir siendo amonestado y derivado a la Corte Interamericana (feudo de García Sayán y los suyos) cada vez que las ONG caviares acuden allí. Si bien esto es responsabilidad del canciller Popolizio, está clarito que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, anda detrás, porque además de rojimio, es incondicional del congresista ultracaviar Gino Costa.

-Muy bien montada la exposición sobre JCM aquí en el museo Reina Sofía. Acudí a la inauguración tanto porque es mi abuelo como porque sabía que iban a ir los rojos expatriados (¿por qué será que estos siempre tienen pinta de sucios y de marcianos?) y para mí es un deleite constatar cómo les jode mi presencia y mi apellido. De arranque vi a uno de ellos, una de esas “eternas promesas”, que alguna lejana vez peleó un premio peruano y que desde allí se pasmó: hoy su mayor éxito profesional literario es ser dependiente de una librería por el centro de Madrid...

¡La miradita de odio del tipo era deliciosa! Y como me esperaba, luego me atacó en FB con cojudeces: que andaba errático (claro, si buscaba a mi primo entre el gentío), insinuando que yo babeaba (¡ja! ¡Primera noticia!¡Sería por aguantar el olor de los rojos!) y que no le gustaban mis zapatos (¡resultó modisto! ¡Para como iba vestido él!). Es que solo hay algo más patético que un rojo peruano: un literato rojo expatriado –ya con sus buenos años encima– que no la hizo. ¡Jua, jua, jua!