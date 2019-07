¡Viva don Arturo!

La situación de la expareja presidencial Humala-Heredia se ha complicado a pasos agigantados con estas recientes declaraciones del brasileño jefe de OAS y esta revelación de los considerandos del allanamiento a su vivienda sobre lo que declaró Barata de Odebrecht acerca del gasoducto. La primera deja muy mal a Nadine, pues el brasileño afirma que Nadine le pide –sin anestesia– que las coimas se negocien directamente con ella y no con su ministro Paredes, mientras que Barata narra cómo los Humala-Heredia confabularon con Odebrecht para impulsar la construcción de ese gasoducto y que, por supuesto, ese trabajo lo gane Odebrecht de todas maneras. ¡Pobre país! Más de US$2 mil millones dilapidados en la Interoceánica Sur, US$6 mil millones en la Refinería de Talara y casi US$7 mil millones en esto. Hay que aprovechar estas revelaciones para presentarlas a cualquier árbitro adonde acudan los integrantes del consorcio gasífero y así evitarnos cualquier pago o litigio, dado que el contrato está viciado por corrupción. Y embargar el material almacenado (tubos, etc.) para garantizar la reparación civil.

-Un saludo a don Arturo Salazar Larraín por ese Honoris Causa que le acaban de conceder. Don Arturo se enfrentó muy valientemente a la dictadura velasquista, época en que sufrió vejámenes y deportaciones. Y sentó cátedra diaria desde la extinta La Prensa, ese gran diario que fue un bastión del liberalismo. Federico Salazar tiene sobrados motivos para estar muy orgulloso de su padre. Un abrazo a ambos.

-Según una peculiar oenegeista, varios medios (y me imagino que también me incluye) son “etnocidas” por pedir que se respete el orden público en la selva. Pobrecita, esta no deja nunca de escribir disparates. Qué pena que mi tío Javier, el psiquiatra, ya falleció…