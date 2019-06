Entre Vitocho y Pedrocho

-Al abstenerse Fuerza Popular de aspirar a presidir la siguiente legislatura, aparecen ‘Vitocho’ García Belaunde y Pedro Olaechea como los grandes favoritos, con Iberico un poco más atrás. Sheput ya se distanció del vital voto naranja por Chávarry, mientras que Salaverry es un cadáver político. Gane quien gane, va a tener que ser un tipo de mucho carácter y muñeca para enfrentar la ofensiva caviar que busca cerrar este Congreso.

-Soy un archienemigo de las empresas públicas y este último rebuzno estatista de un ministro me ha estremecido, pero tampoco idealizo al sector privado peruano. ¡Para nada! En mi vida he visto –muy de cerca– a gerentes generales y dueños destruir a tres grandes empresas privadas que eran sólidas. He visto la necedad, la argolla, la soberbia y la estupidez en acción, a la vez y a toda velocidad. He visto a yuppies llenos de títulos, fama financiera, frases repletas de anglicismos e ínfulas gratuitas cometer errores de elemental sentido común, de esos que no tienes que ir a la universidad para avistarlos, y así hundir firmas sanas.

He visto a hijitos de papá sentirse emperadores al tomar las gerencias y meterse a expandirse sin ton ni son, llevándose de los cantos de sirenas de subordinados adulones y consultores charlatanes. He estado en directorios cobardes, donde nadie se atreve a decirle la verdad al mandamás, optando por el silencio o, peor aún, la lisonja. A veces creo que debería escribir un libro. Pero, en todo caso, es dinero privado y no público. No es capital de todos, como lo es en las empresas públicas.

-Hasta AAR escribió ayer que no se le puede permitir impunidad al fiscal José Domingo Pérez por sus ilegales declaraciones políticas (exigir cierre del Congreso). Pero el sancionador fiscal Germaná no parece dispuesto a chambear…