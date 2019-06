Solo Vitocho pararía a Vizcarra y su ariete

Apenas se sintió fortalecido por unas generosas y oportunas encuestas, aupado por la prensa oficialista y seguramente aconsejado por su Favre-Carbonetto (su asesor Maximiliano Aguiar) y la ONG que manda aquí, apareció Vizcarra en una radio a volver a “pechar” al Congreso, en plan de ultimátum. Así este y su ariete, Salvador del Caviar, tapaban el pésimo resultado del PBI de abril y volvían a jugar a lo único que les da “popularidad”: patear a ese muerto (y el antivenezolanismo). La respuesta más inteligente que este descerebrado Congreso debe dar para sobrevivir es elegir a Vitocho como su próximo presidente. No veo a alguien menos quemado y con más carácter allí para pararle los machos a Vizcarra y a su ariete, y evitar así el cierre del Legislativo, que es INMINENTE.

-¡Qué casualidad que justo aparecen una catarata de chats, audios, etc., nocivos al fujimorismo cuando las posibilidades de liberación de Keiko crecen! ¡Esa ONG no deja de chambear! ¿Y ustedes creen que los caviares no coordinan igual como estos a quienes apoyan de jueces o fiscales? Ya pues… Como tampoco me sorprendería que aquí hubiera habido coordinaciones tipo las del fiscal Moro y ese juez en Brasil, solo que en el bando caviar.

-Y se fue todo el Dream Team a Arequipa: Carhuancho, Pérez, el policía Colchado, Gorriti, coleguitas aliados, etc. ¡Ya ni les da roche que les vean juntos! Me recuerdan tanto a “La Aplanadora” del velasquista Sinamos. Y Pérez sigue con declaraciones políticas… -¡Qué chiquito publicó La República el pedido de prisión de Toledo-Karp (allí SÍ hay un lavado evidente de activos con la mansión de Casuarinas) en comparación con el resto de medios! “¡América, el Edén queda en América!”, canturreó nostálgico Mohme, recordando la vieja canción de Nino Bravo, mientras encendía el Canal 4.