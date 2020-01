Le pido su versión de los hechos a un amigo político boliviano sobre este conflicto diplomático entre su país y España:

“El gobierno socialista español estaba listo para dar asilo a algunos exministros de Evo. La estrategia era ‘europeizar’ el tema ‘Evo como víctima’. Pero el operativo de traslado abortó. Detrás de todo está el flamante eje Argentina/México (los Fernández/AMLO), protagonistas de una nueva ola ‘progre’ latinoamericana, que intenta reemplazar al desaparecido eje lulismo/chavismo/Cuba.

Pero me dirás: ¿Qué pinta España en todo eso? Primero que a este PSOE de Pedro Sánchez le gusta mucho jugar al ‘progre’ en Latinoamérica. Lo segundo es que España tiene el problema ahora de que ‘no sale en la foto’ de una zona donde debería pesar muchísimo más, con tanta inversión y lazos comunes (nomás en la ONU somos 20 y tantos votos). Es que hoy en las Américas hay dos fotos posibles y España NO está invitada a ninguna. Una foto es el eje Bolsonaro/Trump y otros. La otra es este nuevo eje Fernández/AMLO/Cuba y lo que queda de la destrozada Venezuela. España no sabe dónde y con cuál ubicarse. Trump y Bolsonaro la ignoran. Chile está en una crisis terrible, mientras que Perú, Ecuador y Colombia manejan unas crisis menores y Bolivia está “des-Moralizándose”. Por otro lado, AMLO los agredió con el tema colonial desde su inicio, Cristina K ya les nacionalizó empresas antes y Cuba es una dictadura muy desacreditada. Y la silenciosa China cada vez pesa más en la zona.

Ante ese escenario, Sánchez decidió darse el gustito ideológico de agradar a los ‘progres’ e intentar esta maniobra de asilo (allí el zapaterismo que aún queda en la diplomacia española le fue clave, pues la salida del más serio canciller Borrell ayudó a esta aventura). Pero Sánchez se chancó los dedos”. ¡Feliz año!