Un vicio llamado “titulitis”

Ignoro si es un consuelo, pero todos estos líos que hemos tenido en el Perú con políticos que se inventan títulos universitarios (y hasta escolares) se están replicando en España. Esta semana renunció la ministra de Salud socialista por acusaciones de plagio en su tesis universitaria, pero las mismas suspicacias de copia en su tesis se han desatado en torno al mismísimo presidente de gobierno, Pedro Sánchez (aunque hasta estos momentos no se ha probado eso). Y la oposición no se escapa de estos problemas, pues al parecer Pablo Casado, el flamante y juvenil líder de la derecha, nunca habría asistido a clases en su máster y podría hasta tener un problema penal por eso. Y recordemos que hace no mucho tuvo que dimitir Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las entonces estrellas de la derecha española, de su cargo al demostrarse primero que obtuvo un “máster fantasma” y luego propagarse un video donde se le observaba robar, ya tiempo atrás, dos cremas antiarrugas (Olay roja, a 30 euros el frasco) en una tienda.

Uno se pregunta qué lleva a gente inteligente a hacer estas cosas, la razón de esa obsesión por la “titulitis” y tener un cartón como sea... ¿Vanidad? ¿Pereza? ¿Picardía? ¿Arribismo intelectual? ¿Complejos de inferioridad? Y estamos hablando de gente muy preparada, de experimentados políticos profesionales que están a años luz de la mayoría de los nuestros, no de nuestras Yesenias. Evidentemente, quien queda más afectado por todo esto es el sistema universitario español, tanto porque pierde seriedad, como por la bronca que todo esto ha generado entre los estudiantes que se han sacado el alma para costearse un máster y elaborar su tesis. Me imagino que César Acuña se debe estar riendo de todo esto…