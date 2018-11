Otras velocidades y tratos

El Perú tiene la gran virtud de arrancarte siempre una carcajada cínica. Leo muchos comentarios elogiando ahora al PJ y al MP por el proceso a Keiko. Claro, son el mismo PJ y MP que tardaron más de tres años –entre peloteos– en abrirle proceso a Toledo desde que se descubrió su mansión en Casuarinas. Luego, ese mismo proceso fue una broma: tanto la Procuraduría (Amado Enco) como la Fiscalía (Hamilton Prado) permanecieron casi inmóviles en presentar acusaciones o restricciones ante el juez (Abel Concha), pese a una acumulación incesante de pruebas: la compra de la mansión y las mentiras, Ecoteva, el circuito de cuentas para mover el dinero, la increíble lentitud en aplicarle el impedimento de salida a Toledo, su fuga un miércoles/jueves por la madrugada cuando desde el lunes se advertía que estaba por irse... Y no se unificaron sus dos casos (Odebrecht-Ecoteva).

Tampoco en el PJ/MP/Procuraduría he visto la misma diligencia aplicada a Keiko con Susana Villarán, otra investigada en que el circuito de dinero está ya establecido y que incluso firmó contratos siendo funcionaria pública. Y no nos olvidemos de Gregorio Santos, cuyo caso abunda en grabaciones y pruebas, pero que sigue procesado a 10 kilómetros por hora. También existen muchísimas más pruebas respecto a las andanzas de PPK, Odebrecht y Westfield, pero allí tampoco he visto tanta velocidad en el proceso como con Keiko. Y en ninguno de los casos mencionados (Toledo, Villarán, Santos, PPK) nunca he visto la cantidad de portadas y reportajes machacones en TV que se le dedicaron a Keiko. ¡Pero no, en el Perú no existe el doble rasero!

-La lucha política por el control del MP entre el oficialismo y el fujimorismo es tan abierta que el propio premier Villanueva dice que negociará con los naranjas solo si sacan a Chávarry. ¡Este Villanueva puede ser bien rochoso!