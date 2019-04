Para el nada útil Nakazaki

Ayer, Ricardo Uceda publicó una columna en La República (“Repensando matanzas”) en la que insiste en dos verdades que ni la justicia, la prensa o la sociedad quieren aceptar o el nada útil abogado César Nakazaki usar: los asesinatos en La Cantuta fueron solo responsabilidad del oficial Santiago Martin Rivas y al sindicalista Pedro Huilca lo mató Sendero Luminoso.

Transcribo los párrafos: “… A estas alturas, sin embargo, creo que debo reivindicar precisamente aquellas historias que no tuvieron acogida en el Poder Judicial. Una sostiene que la matanza de los estudiantes de La Cantuta no fue ordenada por Vladimiro Montesinos o Alberto Fujimori. Fue el mayor Santiago Martin Rivas, quien, exasperado porque se le ordenó entregar a los detenidos a la Dincote, decidió ejecutarlos en un terreno contiguo a la avenida Ramiro Prialé. Consideraba a su grupo un cuerpo de élite del Ejército al que no se le podía encargar arrestos como si fueran simples policías (…) En los años posteriores, otros periodistas la confirmaron y yo pude reafirmarme en la certeza antes de editar el libro. (…) Segundo caso: el asesinato de Pedro Huillca no fue cometido por el Grupo Colina sino por Sendero Luminoso. Yo lo afirmé basado en testimonios de los propios ejecutores. La Policía, incluso, llegó a determinar quiénes fueron los autores. Sin embargo, las versiones dieron un volteretazo durante el proceso, y los militares terminaron siendo imputados. En la versión del libro, el dirigente sindical, militante del Partido Comunista –y por ende considerado enemigo del marxismo-leninismo-maoísmo de los senderistas–, fue victimado con motivo del 99° aniversario del nacimiento de Mao Tse Tung”.