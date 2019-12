Martín Belaunde Lossio no es la Madre Teresa para nada y menos aún es santo de mi devoción, pero es un escándalo que haya estado casi cinco años encarcelado bajo prisión preventiva (como aún es más escándalo que este exceso no escandalice a nadie). Es que en nuestro país suceden aberraciones legales que ocurren como si nada: indultos que se revierten, sentencias hechas en el extranjero, condenas sobre casos prescritos, persecuciones fiscales a políticos, adopción de severos tipos penales que no calzan con el caso, intimidaciones fiscales a magistrados TC, fiscales que hacen declaraciones políticas y les faltan el respeto a superiores jerárquicos y orgánicos, magistrada TC que declara estar contra un grupo político y luego no se inhibe de examinar su caso, magistrados TC que postulan falsamente como doctores al TC, impunidad de jueces cuyos apellidos aparecen interfiriendo con la justicia en las libretas de Nadine. Y mil más de esas. ¿Y nuestros medios u opinólogos? O aplauden o callan, salvo honrosas excepciones.

Costo total estimado del Metro de Quito: US$2 mil millones. Costo total estimado del Metro de Panamá: US$1,800 millones. Costo total estimado del Metro de Bogotá: US$4,000 millones. Costo del Metro Línea 2 de Lima: US$5,600 millones. Y en enero ya van a ser cinco años desde que comenzaron las obras. Y recién estará listo en 2024. O sea, carísimo en costos y lentísimo en construcción. Y la absurda refinería de Talara ya va costando US$6 mil millones, no US$4,700 millones, como se excusan desde los US$700 millones presupuestados inicialmente para solo desulfurizar (Repsol gastó US$740 millones para eso en La Pampilla). Sumen: US$11,600 millones. Allí está la gran plata real por investigar, no los cojudos aportes a los partidos. ¡Circo!