Reboto aquí al escaso pensamiento crítico nacional. Ricardo Uceda nos regaló otro magnífico artículo este martes pasado (“El pecado de filtrar”, LR), del cual comparto párrafos muy punzantes:

“…Carlos Ramos y otros dos miembros del TC que votaron por la liberación de Keiko Fujimori recibieron un tratamiento intimidatorio por parte del Equipo Especial en diciembre pasado (…) Sardón fue vinculado inverazmente por Pérez con el manejo de aportes a la campaña fujimorista, luego de un disforzado interrogatorio, y a Ernesto Blume se le inventó una reunión con la abogada de Keiko (…) en algún momento se esclarecerá una posible filtración informativa hacia el Poder Ejecutivo, algo reñido con la separación de poderes (…) Vizcarra conocía detalles de la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto antes de que fuera revelada al público (…) no es un secreto que el principal filtrador de información reservada a la prensa es el Equipo Especial. No tienen el menor interés en ocultarlo (…) las filtraciones casi en simultáneo solo pueden provenir del MP (…) la Fiscalía logra amordazar a los imputados, mediante decisiones ocasionalmente ilegales de un juez (…) Como la filtración también busca crear un clima adverso para quienes están imputados (…) una alianza entre fiscales y periodistas justicieros no necesariamente produce la mejor información para la sociedad (…) La posición reiterada de José Domingo Pérez en el sentido de que quienes critican a los fiscales ‘están con la corrupción’, solo refleja (…) la mentalidad de un intocable, reñida con la de un servidor público. Puede meter a la cárcel a mucha gente pero a él no se le puede molestar. Puede filtrar informaciones, pero si un magistrado vota ‘por la corrupción’, entonces… a acusarlo de infidente. Un caso de doble moral”.