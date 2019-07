Solo transcribo para que Uds. juzguen...

Expreso y Fernando Rospigliosi han publicado acusaciones muy serias, sin rebote mediático en NINGÚN lado. Las transcribo para que Uds. juzguen:

1) “Ante la pregunta del fiscal provincial Reynaldo Abia en cuanto a si vio a Harvey Colchado (jefe de Diviac) en algún momento, el suboficial PNP Robles respondió: ‘lo he visto en Inspectoría cuando fue ahí a amenazarme’. Cabe indicar que Robles declaró que él había ido a Inspectoría de la PNP, junto a Juan Víctor Arias Contreras y James Rodríguez Zavaleta, para dar su testimonio sobre lo sucedido el día en que Venegas efectuó el deslacrado de la oficina. (…) Terminando mi manifestación, estamos ahí por el pasadizo y nos llama (nota: Harvey Colchado) a mí con Rodríguez y me dice ‘digan la verdad, digan la verdad, ah (…) digan la verdad porque yo trabajo con Domingo Pérez y ustedes saben que Domingo Pérez es canero… ¿No? Con esa palabra: ¿Ya? Y no te sorprendas que vas a estar con prisión preventiva’”.

2) Rospigliosi: “Queda demostrado que Colchado actúa políticamente al servicio del Gobierno (…) tratar de influenciar a los suboficiales para que den un falso testimonio involucrando al fiscal Chávarry es un delito”.

3) Rospigliosi: “La esposa del coronel de la Policía Harvey Colchado, la fiscal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, fue ascendida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, (…) en el área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales (…) Marcelita Gutiérrez es la encargada de realizar las denuncias importantes a políticos y funcionarios que tienen inmunidad (…)”.

4) Rospigliosi: “(…) la primera vez que detuvieron a Keiko (…) se la llevaron en el vehículo de la esposa de Harvey Colchado: la fiscal Marcelita Gutiérrez. ¿Una casualidad?”.

PD: ¿Algún comentario, mis demás colegas? ¿O más puede el Sr. Miedo?