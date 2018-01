Otra de Thorne…

Entre truenos políticos y fiestas ha pasado desapercibido un hecho bastante importante: el relativo fracaso del programa voluntario de declaración y/o repatriamiento de ahorros y rentas peruanas en el exterior. Se ha declarado/repatriado/regularizado muy poco y el programa, ideado por Thorne, acabó muy lejos respecto a los éxitos obtenidos en Argentina, Chile o Brasil con iniciativas similares. Y la Sunat no tiene ninguna culpa, sino el MEF y Thorne. Cierto es que un programa así en el Perú no la tenía fácil: este país es MUY inestable y vaya Dios a saber si las elecciones van a terminar siendo antes de 2021 y a quién se le ocurrirá elegir al “electarado” (tras Humala, cualquier cosa puede ser presidente). Encima, justo este diciembre tan problemático fue el mes que el programa terminaba y, como buenos peruanos, muchos esperaban al último momento. Tampoco a muchos les hacía gracia que su plata quede registrada, elijan una Mendoza o un Goyo y, como hizo Velasco, te obliguen a repatriar tu dinero, tan a salvo afuera, a una pesadilla roja. Otros confían en la opacidad de sus paraísos fiscales, otros no pueden declarar “dinero negro” y otros consideran que no vale la pena pagar más altos impuestos en el Perú porque se los van a terminar robando o gastando en estupideces (desde Talaras, IIRSAs, gasoductos, “consultorías doradas” hasta subsidios al cine local y megaviajes de escritores a Colombia, etc.). Pero creo que el principal problema ha sido que el MEF y Thorne estropearon el programa al no incluir los ejercicios 2016 y 2017, lo que lo hubiera hecho realmente atractivo. Pero el obtuso MEF y el miope Thorne obviaron esto. El programa podría aún salvarse si extienden sus plazos e incluyen a estos ejercicios, pero eso no va a suceder. ¡Estamos por algo en el Perú!