¿Fue teatro de Pérez?

-Hoy granizó y diluvió en los alrededores de Madrid, en pleno verano. Después dicen que no hay cambio climático… Volviendo al Perú, no me parece creíble que el fiscal Pérez no haya estado al tanto de que otro colega suyo ya haya llegado a un acuerdo de cooperación con el constructor Graña.

¿No se hablan entre los fiscales anticorrupción? ¿Su coordinador Vela no informa a su equipo? Pareciese que Pérez hizo un gran teatro y eso refuerza esa sospecha de ambiciones políticas. Su obsesión por lo mediático es tan rara como su carácter. Y esta abierta admisión de culpabilidad de Graña puede tener serias consecuencias para GyM, pues cotiza en Nueva York y allá castigan seriamente a las empresas corruptas. Tampoco ya GyM podrá aspirar a ganar ningún arbitraje en el CIADI. ¿Y a quién echará Graña? Porque un colaborador eficaz debe darle “carne” nueva a la Fiscalía, no refritos.

-Constitucionalistas destacados como Domingo García Belaunde, Quiroga y Amprimo, así como exmagistrados del TC como García Toma, Urviola y Ernesto Álvarez han advertido públicamente que Vizcarra NO puede hacer una cuestión de confianza con su proyecto para adelantar elecciones, por más que ese “ministro de Justicia”, Mohme, las demás waripoleras, las ONG y los abogados caviares lo aseveren. Cerrar así el Congreso sería un golpe y Vizcarra, Del Solar y Zeballos acabarían presos, tarde o temprano.

-No me insistan con que este “país” tiene remedio: el 56% de encuestados a nivel nacional (IEP) apoya que se suspenda Tía María, el 53% apoya a los huelguistas en Arequipa y solo el 22% cree que la minería beneficia al país. Aunque luego la encuesta no es tan mala como la presenta LR, esa mezcla de ignorancia, cólera y rojerío puede parir un monstruito para las próximas elecciones. Hagan su plan B…