-Hasta ahora no leo una excusa formal de La República por confundir a la esposa de Blume con la abogada de Keiko y soltar una acusación tan seria. Pero lo más condenable allí es que se está espiando y acosando a los magistrados del TC. Esto debería ser un gigantesco escándalo, pero las guaripoleras oficialistas callarán y Mohme se reirá del asunto.

-’Biscarra’ significa ‘espalda’ en vasco (no existe la ‘v’ y la ‘z’ es casi una ‘s’ en ese idioma). ¡Con tanta puñalada que ha metido por la espalda, nuestro gobernante de facto le ha hecho honor a su apellido!

-Me extraña el pésimo manejo de crisis que ha mostrado una multinacional como McDonald’s tras esta absurda tragedia. Hace rato que debió llegar algún equipo directivo desde afuera para investigar y sancionar, además de indemnizar fuertemente a las dolidas familias y pedir disculpas al público. También me sorprende el silencio de la izquierda, más aún desde que su lideresa Verónika Mendoza trabajó en un McDonald’s en París (eso me cuentan sus mismos camaradas. Lo absolutamente seguro es que laboró en un fast food).

-Cuarto poder le exigió este domingo a Sardón que se inhiba de los casos fujimoristas en el TC por Reflexión Democrática, pero no recuerdo que le hayan pedido lo mismo a su colega Ledesma desde que esta se declaró “antifujimorista” en H-13, algo que es muy rochoso. Sean más equitativos, pues…

-¿A alguien le puede parecer extraño que un político haga política desde la prisión? ¿Creen que Haya desde el Panóptico, Belaunde desde El Frontón u Horacio Zeballos desde el SEPA no hicieron política durante sus cautiverios? Mueve a risa que algunos se extrañen de que los fujimoristas lo hagan ahora. Such it’s politics, dudes!

-¡Feliz Navidad! Ni Velasco pudo con Papá Noel. Lo más curioso es que Velasco se murió en Navidad.