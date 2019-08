¡Tápenle los audios a Vizcarra!

- El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pasó de adulón con los caviares: ha puesto una mayoría caviar (Walter Albán, Eguiguren, Ugaz, Allan Wagner, Marisol PT, Villavicencio y… ¡Carlos Rivera del IDL!) en la nueva comisión para la JNJ. Así, ese futuro ente de “justicia” sería otro más controlado por la caviarada. Y varios de estos caviares litigan: ¡conflicto de intereses!

- Estos audios de Vizcarra sobre Tía María nos dejan varias conclusiones muy interesantes: 1) Tenemos de presidente a un señor muy farsante, que va a “negociar” con un resultado definido de antemano y que tiene muy claro que luego saldrá a mentir al resto de la población sobre sus “negociaciones”, tal como se lo asegura a sus interlocutores. También preocupa lo inescrupuloso y amoral que puede ser Vizcarra, con frases esas tan cínicas (¡y no me venga Del Caviar que dejan de serlo por “estar fuera de contexto”!, ¡fuiiraa!) como “tengo que preparar el argumento”, “ya ustedes saben cuál va a ser la posición, pero no puedo adelantarla públicamente”, “(la mina) ha cumplido su procedimiento administrativo. Lo que hay que hacer es revertirlo, pero revertirlo administrativamente”, “las posiciones técnicas, que ustedes tengan, las respaldo”, “lo único que digo es que juntos hay que buscar la forma de retrotraer todo”. La peor es “…y en un mes ven que yo no cumplo, allí hagan una medida radical y todo…” y 2) Aplauden cuando sale un audio de la oposición, pero es “filtración” y “deslealtad” o lo ocultan cuando es de Vizcarra. Las waripoleras levantan la noticia con que es “filtración” y no con el fondo. Y Mohme se pasó: revisen las portadas de LR desde el domingo. ¡Dan vergüenza!

- Estimada Mávila, deja de ser tan oficialista en TV. El consejo va con todo el cariño y respeto que se te tiene. No te incineres así por estos.