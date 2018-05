Otra Talara...

- Cómo andará Mohme de campañitas que ha puesto a escribir columnas al economista rojo y alto ex funcionario humalista (ex presidente de Petroperú) Humberto Campodónico durante tres días seguidos, dedicándose a dos de los temas de campaña de La República: tirarse abajo la ley de promoción agraria (ayer) y resucitar al Gasoducto del Sur (lunes y martes). Recuerden que Campodónico fue, junto a Mohme y LR, uno de los más importantes propulsores de ese derroche colosal (casi US$5 mil millones) que ha significado la Refinería de Talara. Ahora estos quieren hundir al exitoso sector agroexportador y que volvamos a tirar miles de millones de dólares al mar con un gasoducto que no tiene objeto.

- La colega Perla Berríos le ganó ayer en segunda y definitiva instancia su juicio laboral a Latina. Ella y Melisa Peschiera salieron de ese canal por negarse a hacer menciones publicitarias como si fueran opiniones suyas (lamentablemente, su jefe AAR no las defendió. Tanto sermonear de periodismo, tanta La República, tanto IPYS y a la hora de los loros… pregúntenles a ellas). Recordemos que Perla estaba embarazada en esos momentos y su padre había fallecido poco antes, circunstancias humanas que no inquietaron la sensibilidad de la “lovemark” Latina (Luciana Olivares ya no levanta esa imagen ni con mil “Boost”), su ex gerente Badra Badra, su gerente legal Gustavo Gómez Morante y su propietario Jesús Zamora. “¡Nos hacemos cargo!”, proclamaba el eslogan... Y pésimo negocio hicieron en no arreglar con Perla, pues ahora se ha sentado el precedente que ningún periodista debe cobrar vía recibos por honorarios (reforzando mi caso) y prohibiendo definitivamente las menciones publicitarias forzadas. Y viene el juicio laboral de Lúcar. ¡Si ustedes supieran los millones que les puede ganar!