Mismo Sotil-Cubillas

El circuito IDL-fiscal Pérez ha quedado clarito con ese recurso que esa ONG ha presentado ante la CIDH (comisión), su hada madrina. Y que el IDL me cuente una de vaqueros de que Pérez no estaba al tanto. Ya pues… a ver si los coleguitas siguen haciéndose los tontos frente a ese juego en pared tan obvio. Tantas simpatías oficialistas están cegando a muchos.

- ¡No vayan a nombrar a Marcial Rubio como nuevo jefe de la Sunat! ¡Nos dejaría sin un mango con las moras que aplicaría! Y que la PUCP se prepare para un aluvión de juicios por parte de los alumnos a los que perjudicó. Esa admisión de Rubio ante su complaciente docente RMP de que lo hizo adrede le va a significar jugosas indemnizaciones a todos esos estudiantes que les enjuicien. Y enjuiciar no es caro si como pago solo le prometes un porcentaje de lo obtenido al abogado.

- La Universidad del Pacífico jamás tomó medidas contra esos docentes suyos que avalaron las Interoceánicas y otras carísimas locuras de Odebrecht, con ‘consultorías’ que fueron pagadas por la propia Odebrecht. ¡Un escándalo! ¡Qué ‘universidades’ con tan poca vergüenza tenemos!

- Tiemblo de pensar en quiénes integrarán esa “comisión de alto nivel que presentará propuestas integrales al Congreso” que anunció Vizcarra. Me imagino que será, como de costumbre, toda la caviarada: Eguiguren, Abad, Albán, García Sayán, Ernie, gente de ese tipo de la PUCP y ONG, etc.... Y algún ‘tibio-progre’ para solaparla, tipo García Toma o Delia Revoredo (padres de la reposición laboral, junto a ‘Lechuzón’). No creo que llamen a Domingo García Belaunde, Quiroga, Ántero o Amprimo.

- Aquel que reclutó a todos esos parlamentarios fujimoristas que han resultado unos impresentables es el peor gerente de personal del mundo. Algunos parecen sacados de un basurero.