De sondeocracias y patadas en el trasero

Tras liderar la PCM por segunda vez, se aleja Villanueva. Ni con Humala ni con Vizcarra fue relevante. Pero tampoco había sucedido nada como para que le echen así y sin un repuesto conversado. Es que la lealtad y la gratitud no adornan a Vizcarra; pregúntenle a PPK, a Keiko o al Congreso...

Villanueva fue el principal operador congresal vizcarrista para vacar a PPK y ahora Vizcarra le da su patada en el trasero, como se la dará a Salaverry en julio. ¿Vizcarra le despidió por su bajón en sondeos? ¡Sería trágico que nos gobiernen según las encuestas!El fallecido politólogo italiano Giovanni Sartori escribió las siguientes líneas, rescatadas hace poco por El Mundo, sobre estos tiempos de “sondeocracias”:

(…) pero en el plano de los hechos la sondeocracia y la videocracia están generando una democracia sin demos. Sin un pueblo digno de su nombre (…) nuestras democracias se están dirigiendo hacia una presencia cada vez mayor de directismo (…) los procedimientos directos van desplazando y reemplazando progresivamente a la democracia representativa (…) una democracia demoscópica y, por tanto, una democracia monitorizada por los encuestadores (…) el pueblo se reduce a una muestra representativa de ciudadanos, a un millar de individuos que responden con monosílabos a un puñado de preguntas (…) en la sondeocracia no se produce participación, ni nadie desarrolla un interés genuino por la política (…) una montaña de datos que confirman que las personas no saben, y no entienden, las cuestiones políticas sobre las que se les pide que manifiesten su opinión (…) sabemos bien, sin sombra de duda, que el estado de la opinión pública es pobre. Y que se está deteriorando progresivamente a la par que empeora la calidad de los medios de comunicación y la enseñanza en las escuelas…”.