Estos son bizantinos…

Siempre pensé que nuestro país es bastante ‘marciano’ respecto al resto del planeta y estas últimas y curiosas encuestas me confirman lo raros, lo masoquistas, lo excéntricos que son mis compatriotas. Que un presidente nos resulte ahora con tan alta aprobación en un país donde la economía está parada, te asaltan en todos lados, el desempleo anda subiendo, la vivienda está absurdamente cara, la infraestructura es un desastre (el aeropuerto limeño está colapsado, la carretera central es una broma, la Panamericana se ha quedado enana, el Metro 2 no avanza, la Prialé está tirada, etc.…), la minería sin más grandes proyectos en marcha, el transporte y el tráfico son una tortura eterna, la reconstrucción del norte anda aún a paso de tortuga, la manufactura interna casi recesada, el comercio flojo, la venta de autos por los suelos, el sector hidrocarburos en escombros o estancado y un Ejecutivo que no gerencia nada, ni lidera, ni sabe más que repetir obviedades simplonas es de Ripley. O sea, ¿Vizcarra tendría 90% si estuviéramos creciendo al 6%? ¿Sería el mejor presidente de nuestra historia? ¿El odio al Congreso es tan obsesivo que hasta un Ejecutivo tan mediocre –pidiéndole perdón a la palabra ‘mediocre’– puede tener esa aprobación? ¿Qué ha hecho Salvador del Caviar para que las condiciones materiales de vida de la gente mejoren siquiera un poquito y tenga esa aprobación que le ponen? ¿Tanto le pueden importar esas “reformas políticas” al ciudadano medio, mucho más que su menguante situación económica y las condiciones tan complicadas de su vida diaria?

¿Se han vuelto todos tan aficionados al Derecho Constitucional? ¿Prefieren la filosofía política a la comodidad y al estómago? ¿Son bizantinos? ¿Creen que van a vivir mucho mejor con esas “reformas”? A que no son raros.