Si el Congreso tarda mucho tiempo en elegir a los nuevos miembros del TC para reemplazar a los seis que vencieron su mandato, está mal. Si el nuevo presidente del Congreso se pone las pilas que no se puso su antecesor e inicia el proceso, también está mal. ¡Es que alguna prensa que tenemos es incomprensible! Y se llama “repartija” a que los congresistas se pongan de acuerdo en los candidatos. ¡De Ripley! O sea… ¿también es “repartija” en EE.UU. cuando republicanos y demócratas consensúan candidatos a su Corte Suprema? Y coleguitas como AAR exigen que la gente salga a marchar porque no respeta y no le gustan las decisiones de un Congreso legítimamente ejercido y en plenas funciones. ¡Qué tal fascista! Y la izquierda y esos impostores que se hacen llamar “bancada liberal” no presentan candidatos por berrinche. Y cierta prensa les infla como “cinco bancadas” cuando tan solo son 36 congresistas en total. Y descalifican a TODOS los candidatos (que están bastante bien) porque uno de ellos fue abogado de García. ¡Uno de once! Claro, como ya se acaba la mayoría caviar en el TC, están que lloran.

- Me ha dejado inquieto que el a veces muy socialconfuso defensor del Pueblo haya anunciado que un comité de “notables” evaluará oralmente a los candidatos a la poderosa Junta Nacional de Justicia. Seguiremos jurídicamente sometidos a la izquierda si van a meter allí en mayoría a caviares y rojos como García Sayán, Eguiguren, Landa, Abad, gente del IDL, los PUCP-boys, etc.… Hay que estar atento con esos “notables”. También veo que uno de los requisitos (no el único) es ser “investigador en materia jurídica”. ¡Esa es la típica puerta que se le deja abierta a los miembros de las ONG! ¡A IDL y a otras ONG se les debe estar haciendo agua la boca para colocar a uno de los suyos en la JNJ!