Situación bastante grave en el MP

Me permito transcribir estos párrafos impecables de la columna de ayer de Erick Sablich en EC, dado que pone exactamente las banderillas sobre el lomo de la cada vez más revanchista y populista actuación del fiscal Pérez. Y no me vengan a decir que Sablich es aprofujimorista, corrupto o alguna sandez de esas para negar algo tan evidente en hechos que han ocurrido secuencialmente. Está claro que Pérez le declaró la guerra con todo a los magistrados del TC que no coinciden con él. ¡A ver si Ávalos y Vela se percatan! Lean:

“…Más grave que lo anterior, extrañas coincidencias vienen determinando que los magistrados que votaron en el TC a favor de Fujimori se vean envueltos en súbitos trances judiciales. A principios de mes, Pérez denunció a Carlos Ramos Núñez alegando que había revelado el nombre de un colaborador eficaz. Luego, el mismo fiscal Pérez citó a José Luis Sardón como testigo del caso de aportes de campaña al fujimorismo y dio inexactas declaraciones sobre su participación en la asociación Reflexión Democrática, así como del rol de esta en el financiamiento de campañas de candidatos al Congreso, asociándolas con un apoyo al fujimorismo. Y finalmente, hace un par de días, se filtró a través de los medios que el Ministerio Público investiga lo que sería una realmente torpe reunión pública entre Ernesto Blume y Giulliana Loza, abogada de Fujimori, en un restaurante (negada enfáticamente por ambos).

Estos hechos sobrepasan inoportunas declaraciones políticas por parte de un fiscal. Aquí se pone en cuestión cómo viene ejerciendo una autoridad pública sus atribuciones y el impacto que puede tener su conducta en las investigaciones a su cargo. Harían mal la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el coordinador Vela en subestimar la gravedad de la situación”.