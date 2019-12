Si hubiese sido Sardón o Blume...

-Tras apadrinar a Humala, Toledo, PPK y Villarán, el marqués Vargas Llosa ha colocado su espada flamígera sobre los hombros de César Acuña, pues resulta que APP se ha integrado a un colectivo liberal internacional (llamado F.I.A.) que el escritor preside. Y Acuña fue, además, recibido por Alvarito, que funge de coordinador de un ente complementario (llamado CEA). ¿Habrá sido gratis esta afiliación o Acuña se habrá portado con alguna donación de su generoso bolsillo para la FIA? ¿Qué le suma APP a la FIA? ¿Acaso Acuña representa al liberalismo político peruano? ¿Vargas Llosa ignora que dos congresistas de APP terminaron presos (Gral. Donayre y Benicio Ríos)?

No sé si esto es más gracioso que haber visto hace pocos días a ese mismo Vargas Llosa presentándose en el farandulero programa televisivo de cocina Masterchef para festejar que la disforzada hija de su actual pareja lo haya ganado. ¡Sí, precisamente ese mismo Vargas Llosa que escribió La civilización del espectáculo para criticar lo “light” que se ha vuelto la cultura actual!

-Me imagino que los compatriotas del futuro verán como unos tremendos pelotudos a los peruanos del año 2019 cuando lean en los libros de historia que encima le devolvimos US$132 millones a una constructora de ladrones brasileños que nos habían ya robado millones. ¡Ni el dictador Velasco fue tan indigno al devolverle dinero –mediante el clandestino convenio Mercado Jarrín/De la Flor-Greene– a la petrolera yanqui IPC, después de que su supuesta nacionalización gratis haya sido el motor de su cuartelazo!

-Ya me imagino la bullaza que la caviarada, LR y las feminazis habrían metido si Sardón o Blume hubieran sido quienes supuestamente maltrataron (que no me parece tampoco que haya habido una agresión) a esa funcionaria del TC... ¡País tan hipócrita!