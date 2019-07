Seremos los próximos venezolanos

“Cuentan de un sabio que un día/tan pobre y mísero estaba/que solo se sustentaba/de unas hierbas que cogía/¿Habrá otro, entre sí decía/más pobre y triste que yo?/y cuando el rostro volvió/halló la respuesta/viendo que otro sabio iba cogiendo/las hierbas que él arrojó”. Este breve poema de Calderón de la Barca me vino a la mente tras leer esa reciente encuesta donde casi el 70% de los peruanos rechaza la migración venezolana a nuestro país.

Pregúntenles a gringos, chilenos y argentinos qué opinan de la migración peruana a sus países... No se me sorprendan si arrojan números similares de rechazo. Somos un país que se pone exquisitamente xenófobo cuando el 10% vive afuera, un país que por algunos duros años sobrevivió por las remesas de esos expatriados y algunos compatriotas hicieron mucho en esas naciones para ganarnos fama de pendejos, sucios, irresponsables y pericotes entre muchos de sus anfitriones, los mismos estereotipos que ahora les aplicamos nosotros a los pobres venezolanos, por culpa de un puñado de indeseables y de bocones. ¿Saben cómo se llamaba un sórdido y desagradable gángster en una película de David Lynch? “Bobby Perú” (interpretado por Willem Dafoe). No se acuerdan aquella vez que la actriz colombiana Sofía Vergara dijo en la serie Modern Family: “Claro, en Colombia nos tropezamos con cabras y matamos gente en la calle... ¿Sabes lo ofensivo que es eso? ¡Cómo si fuéramos peruanos!” (indignarme por eso me provocó una recordada discusión al aire).

Moraleja: No te pongas xenófobo cuando tú también has estado en la misma situación y te han estereotipado. Y si al ‘electarado’ se le ocurre elegir en 2021 a la Mendoza, Aduviri, Antauro o uno de esos, pues tendremos unos cinco millones de peruanos afuera en 2022. Hagan su plan B...