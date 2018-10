¡Seremos Argentina por los fujimoristas!

Ocupados como estamos con tanta telenovela política, no se le está dando la atención debida a las barbaridades económicas que están siendo aprobadas en el Congreso, pues el fujimorismo no solo ha resultado un desastre como actor político, sino que también son unos populistas económicos. ¿Son tan sonsos que piensan que van a revertir su impopularidad promulgando disparates populistas? La gente o no sabe quién las dio o se las atribuye a los rojos (sobre todo si son ya partidarios de estos). El fujimorismo aportó 36 de los 63 votos con que se aprobó este jueves pasado la negociación colectiva en el sector estatal, aunque para ser justos, esta última barbaridad económica también contó con los votos de APP, AP, Apra y los no agrupados, además del rojerío (normal: para ser de izquierda tienes que tener muy dañada la parte del cerebro que te permite entender la economía). Esta norma –que solo fue aplaudida por La República de Mohme, lo que de por sí ya indica que es un desastre– puede tener consecuencias nucleares para la estabilidad fiscal, pues perforaría en cualquier momento del año al presupuesto nacional, que ya no podría establecerse con rigor para cada año pues cualquier negociación colectiva lo alteraría. Esta misma norma se tira abajo a la Ley Servir y al establecimiento de la planilla única estatal. Con esto, un laudo arbitral te puede tirar abajo al presupuesto nacional. Y ya vamos a ver la cantidad de huelgas en el sector público que se van a disparar, para presionar durante la negociación colectiva estatal.

¡Un gran paso adelante para que se ahonde aún más el déficit fiscal, se eche por la borda el estricto manejo económico del MEF y esto termine siendo una Argentina, gracias al populismo de la mayoría fujimorista y otros congresistas! ¡Qué rabia!