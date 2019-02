-La pregunta que me hago a menudo para mis adentros es… ¿Serán tan sideralmente idiotas los peruanos de elegir un gobierno de izquierda en 2021 después de la hecatombe del socialismo en Venezuela, con medio millón de refugiados que han visto llegar a nuestro pobre país, al que consideran un paraíso después de lo que dejaron atrás? ¿Pueden tener más pruebas de que la izquierda no solo no funciona, sino que trae el Apocalipsis?

Y eso casi sucede en 2006, cuando Humala triunfó en la primera vuelta y por poco gana en la segunda con un programa ABIERTAMENTE izquierdista, chavista. Luego ganaría en 2011 con un programa algo más moderado, pero no se olviden la cantidad de rojos que llevó al Ejecutivo (que Nadine y Castilla purgaron meses después) y al Congreso (como JDC y la Mendoza). ¿Serán tan idiotas? Mucho me temo que la probabilidad es alta. Baste leer las redes o ver los resultados en algunas regionales para constatar la altísima cantidad de idiotas (y resentidos sociales) que tenemos. ¿O tal vez el voto no sea tanto de ideas, neuronas o pasiones y simplemente se identificaron con Humala, que el votante “conectó”, “sintonizó”, empatizó con este hombre tan elemental y mediocre?

-Oído a la música: ¿Quién aprobó ese ingreso tan raro a la intervenida oficina del juez Hinostroza? Su colega César San Martín (CSM), según Lecaros. “Son cojudeces”, como dijo CSM en su audio.

-En cristiano, a Alan García le pagaron indirectamente US$100 mil por una conferencia a través de un estudio, pues Odebrecht no quería figurar. Raro y sospechoso, pero eso no es delito, al menos que se pruebe que fue a cambio de algo irregular. No amerita una prisión preventiva, aunque su disposición a comparecer haya quedado muy debilitada con el intento de asilo. Tocado, pero no hundido.