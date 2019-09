Dado este clima político, es muy posible que Vizcarra presente pronto una cuestión de confianza por su proyecto de adelanto electoral. Y también es muy probable que este no prospere o se atasque, sea porque el Congreso se la devuelva por considerarla constitucionalmente impertinente, sea porque el Legislativo acudiría al TC para dirimir si ese pedido de confianza es constitucional (lo que tomaría varios meses). Si desde allí Vizcarra patea el tablero y cierra el Congreso a la mala… 1) Me imagino que le renunciaría casi todo el gabinete, pues ya el entonces premier De los Heros demostró lo sabio de esa decisión al no acompañar a Fujimori en el entonces popularísimo “autogolpe” del 5 de abril y así evitarse posteriores juicios penales interminables. Salvo “diehards” como Zeballos o Montenegro, creo que ni Del Caviar querría complicarse la vida así por Vizcarra. 2) ¿Cómo lo cierra si el Congreso opta por no hacerle caso y sigue en funciones? ¿Con la Policía o el Ejército? ¿Con una turba, con “la calle”? Aparte de la horripilante impresión que daría el país ante gobiernos, inversionistas y prensa extranjera con uniformados asaltando un Congreso, no creo que haya ningún oficial y subordinado que se arriesgue a que al día siguiente Olaechea, Vitocho, Heresi o Mulder le denuncien penalmente –nombre a nombre– por sedición y un rosario de delitos más. Pregúntenle nomás al general Hermoza (que está muy enfermo y debería ser indultado) por los líos penales que el 5 de abril le trajo. 3) ¿Y nuestros coleguitas serán tan tontos de incinerarse profesionalmente por Vizcarra, apoyando un violento cierre tan discutible de un Congreso? Esas posiciones golpistoides quedarían eternizadas en la web... Salvo Mohme, el IDL, RMP y alguno más, no veo a nadie tan fanatizado en el gremio.