San Pedro tiene hoy la llave

-¿Por qué Segundo Morales Parraguez aún pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura si hace ya mucho tiempo que se le probó que contrató a su yerno como un muy bien remunerado asesor de confianza en ese mismo CNM y que por ese nepotismo inaceptable debe largarse? ¿Un caballero con esa tremenda mancha ética es un personaje idóneo para participar en la tan próxima elección de vocales supremos? ¿O se le perdona todo solo porque es cercano a la izquierda y esta no quiere perder la mayoría que aún posee en el CNM, para así imponer a cuatro vocales más que sean devotos de San Martín de Porres?

Lo más curioso de todo es que el Congreso ha estado por acusarle y destituirle un par de veces, dado que Morales no tiene la vergüenza suficiente para renunciar. Un informe parlamentario le ha encontrado absolutamente culpable, pero me cuentan desde adentro que un fujimorista muy poderoso, al que –con miedo– le dicen “San Pedro” entre los naranjas, le habría ordenado a la bancada que no haya quórum cada vez que se vea el asunto, evidentemente para salvarle. Y esa misma situación se repetiría hoy lunes. ¿Por qué “San Pedro” actuaría así, para gusto de la caviarada? ¿Es que quiere salvar a otras almas cercanas de sus mediáticos pecados nefandos? No veo otra explicación plausible, que quedará corroborada si hoy lunes nuevamente se aguanta esta acusación.

De otro lado, me parece escandaloso que uno de los jueces –zurdo, por supuesto– que mejor ha quedado en la etapa del examen escrito haya precisamente participado en… ¡la elaboración de ese mismo examen que le tomaron! ¡Jua, jua, jua! ¡Y no pasa nada! ¡Estos caviares! ¡Qué “país” es este!

-PD: Hace unos días me referí a Enzo Difilippi, no a mi tocayo Aldo, tal como escribí. Hecha la tardía aclaración.