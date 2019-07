¿Y San Martín, Zoraida?

-Muchos de nuestros blanquitos limeños son bien especiales... Se oponen al progreso contra la construcción de un puerto en Ancón o la ampliación de otro en Paracas (ambos sin mayor impacto contaminante), pero se molestan con que los cholitos estén en contra de la mina Tía María... Tanto unos como los otros son la misma vaina: incoherentes, egoístas y desinformados.

-Recientemente, la Sala Penal que preside el juez San Martín archivó una denuncia contra un directivo de Graña y Montero. Solo me queda sonreír, muy cínicamente. Y hablando de este San Martín… ¿en qué quedó la investigación por la llamada que le hizo al detenido juez Walter Ríos para que le acelere un trámite de ejecución de una sentencia para su hermana, trámite que efectivamente se resolvió en un tiempo récord (tres meses)?

Según publicó Gestión hace poco, el procurador Amado Enco pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resolver de una vez la denuncia que presentó contra este San Martín por esta llamada hace ya casi un año. Y según Enco (que es rojo y no fujiaprista), Ávalos no ha hecho nada de nada. Como reseñó Perú21 (15/8/18), Enco acusó en agosto pasado a este San Martín por tráfico de influencias y patrocinio indebido. Ha pasado casi un año de su denuncia y nada. ¿Aló, Zoraida?

Como tampoco la Fiscalía jamás ha investigado la aparición del apellido de este San Martín en la libreta de Nadine, justo en las movidas que libraron a Ollanta del caso Madre Mía. Así que no me vengan Lecaros, Del Solar, Carlín, Ángel Páez. AAR, Gorriti y varios coleguitas a decir que en el Perú no se administra políticamente la justicia. ¡No me hagan reír! La única que pidió la salida inmediata de este San Martín por esa llamada, hay que reconocerlo, fue la expremier Beatriz Merino. Un caviar es intocable en este ‘país’.