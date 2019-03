Mi primera impresión al enterarme de que Salvador del Solar es el nuevo premier es que esto significa ya la captura total del poder por parte de la caviarada, que desde la poderosa PCM infiltrarán funcionarios y consultores por doquier en nuestro Estado. ¡Los presupuestívoros caviares deben estar salivando! Salvador es un tipo decente y bienintencionado, pero más caviar y “políticamente correcto” no puede ser (recuerden que firmó un manifiesto en apoyo a Verónika Mendoza, junto a muchos de esos personajes que tan generosamente llamamos “actores” y “artistas” en el Perú), además de que mucho me temo que ese puesto tan difícil le va a quedar inmenso, porque no tiene ni experiencia política ni es un gestor.

Me imagino que jugará a ser el Justin Trudeau criollo, con iniciativas y frasecitas caviaronas, ingeniosas y sentimentales, de esas que emocionarán mucho a sus numerosos amigos en los medios. Seguramente también les abrirá la bolsa a los “artistas” e “intelectuales”, a los que les encantan los subsidios estatales. Este nombramiento también demuestra cómo la caviarada infiltró tanto al supuestamente derechista PPK, pues no solo este Vizcarra ya nos confirmó que es un procaviar con el otrora villaranista Villanueva y ahora con Del Solar en PCM, sino que PPK hasta nos metió congresistas caviarazos (Costa, De Belaunde, etc.). Mucho me temo que esta total captura caviar del Estado será el preámbulo (Kerensky) a que el rojerío nos gobierne desde 2021. ¡Salvador 2019, Cattone 2021!

PD: Me extrañó ver publicado ayer en un diario importante un artículo de un conocido abogado, muy cuestionado por su actuación durante la veloz y confusa entrega de un polémico informe que permitió a Odebrecht y Graña y Montero participar en la Interoceánica Sur. ¡Demasiada permisividad y mala memoria!