Ya Vizcarra preocupa. Estuvo tan desaforado en Tacna, en una ceremonia patriótica de reincorporación de esa provincia al Perú donde precisamente no cabía hablar de política, y en donde, contra todo protocolo, los congresistas fueron sentados atrás y los militares adelante. Vizcarra, como el fiscal Pérez, se está convirtiendo en un monstruito populista, muy intoxicados ambos por encuestas y waripoleras. Además de eso, Vizcarra es un pésimo gestor público, así que lo mejor es que se vaya antes de 2021. Pero descartemos la payasada del referéndum o la inestabilidad impopular de una discutible vacancia: vayamos a dos legislaturas para cambiar la C-93. O si no, que Aráoz le haga un jaque mate, ofreciendo ella su renuncia, pero estrictamente condicionada a que Vizcarra también se vaya y asuma Olaechea, para que este, como lo manda la C-93, convoque a elecciones en seis meses. Pero ya que este señor tan pendenciero, extraviado y populista –que habla en primera persona plural, como si fuera un rey– se vaya de una vez.

-Uno no puede callarse ante hechos que laceran la profesión. Cómo estarán las cosas de mal que ahora “Palacio” marca los tiempos de las entrevistas a Vizcarra por el audífono o se recurre en vivo a imágenes en pantalla no para contradecir al invitado en algún hecho o para discutir un tema, sino para reforzar sus dichos, que casualmente son de nuestro presidente… Los “parametrados” de Velasco o las “geishas” de Fujimori sonreirían. ¡Hasta Vizcarra se cortó con eso de “Palacio”! De verdad me duele criticar a Mávila Huertas, pero todo lo anterior ha sido periodísticamente imperdonable. Y todos callados. Más bien, yo podría terminar pagando los platos rotos por escribir esto, pero felizmente gozo de la más amplia libertad de expresión en esta casa editora.