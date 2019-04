El reto de AP en Cajamarca

Leo que Cajamarca es nuestra región más pobre, con 42% de personas viviendo allí en esa situación, sentadas sobre un gigantesco cinturón cuprífero sin explotar, basado en cinco megaminas (Conga, Cañariaco, Galeno, Michiquillay y La Granja), cuya producción del metal rojizo podría hasta eventualmente superar a nuestro riquísimo cinturón cuprífero del sur (Toquepala, Cuajone, Quellaveco, Las Bambas y Tía María). Es decir, todo un mendigo sentado en un banco de cobre… ¿Y quién gobernó Cajamarca y la hundió más en la pobreza? La izquierda. ¿Quiénes sabotearon la explotación de cobre allí? El Frente Amplio, Patria Roja, el congresista Arana y el ex gobernador regional Gregorio Santos (cuya sentencia aún no sale). Espero que el nuevo gobernador Mesías Guevara tenga otra actitud, pues NO hay otro camino para desarrollar rápido a Cajamarca. Esa estupidez de que con quesos y turismo se va a igualar la tremenda riqueza que generarían esas minas es intelectualmente ofensivo y solo un izquierdista, que no suelen ser muy inteligentes (sino no serían zurdos), puede sostenerla. Acción Popular tiene una oportunidad de oro para demostrarnos que es un partido que sabe traer el progreso, más aún si pretenden gobernar en 2021 (¡aunque sus antecedentes con los dos gobiernos de Belaunde son espantosos!). ¡A verte, Mesías, obrar, que hablas mucho!

-Salvador del Caviar: “La salida de los ministros Bruce y Trujillo no ha sido por el último descenso en las encuestas”. ¡Jua, jua, jua! “Fiscal Pérez niega que la detención de PPK sea una cortina de humo”. ¡Jua, jua, jua! “Sondeo arroja que el 60% de los peruanos se opone a eliminar la ‘Ley Seca’ en los días electorales”. ¡Jua, jua, jua! ¡Los peruanos somos tan divertidos cuando vamos de puritanos por la vida! Nuestra política puede ser muy risible.