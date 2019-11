-¿Creen ustedes que existen las casualidades en política? Ya es imposible que el TC le otorgue la libertad a Keiko con esta declaración tan increíblemente OPORTUNA de Dionisio Romero (júnior), tan OPORTUNA como las recientes confesiones del sobrino de Yoshiyama. ¿Habrá negociado Romero su libertad por esta declaración nuclear que aborta definitivamente la de Keiko? Y esto lo comento al margen de si debe salir o no, de simpatías o antipatías políticas, etc. Solo constato que me parece rarísimo que siempre aparezca algo fuerte e inesperado cuando este actor político, tan objeto de odios infinitos, está por salir en libertad. Por más caviarazos y antifujimoristas que sean mi vecinito y los de su laya, no creo que sean tan cínicos de no admitir que con la Fiscalía no suceden cosas muy sospechosamente OPORTUNAS de impacto político determinado. ¿Qué opinas, vecinito?

-Sobre lo que escribí ayer de la candidatura de un personaje tan extremadamente caviar como la exvicerrectora de la PUCP Pepi Patrón en la lista morada de Guzmán, me recuerdan que los líos que hubo en ese claustro no solo fueron por las moras leoninas que les cobraban a los estudiantes, sino también por esos suplementos de sueldos que solo se les habría pagado a determinados profesores. ¿Qué opinas, Guzmán, de las moras?

-Interesante el reciente artículo de Andrés Calderón (Univ. del Pacífico) en EC sobre la “mermelada” periodística. Solo le rogaría a ese mismo Calderón que escriba en EC si también califica o no como “mermelada” las consultorías contratadas de gente de la Univ. del Pacífico que justificaban la construcción de las carreteras interoceánicas, porque esas consultorías fueron contratadas y pagadas precisamente por… Odebrecht. ¿Qué opinas, Calderón? Tengo mucha curiosidad al respecto.