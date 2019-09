Desempolvo extractos de la columna “La estafa del milenio”, publicada por mi amigo Ricardo Lago (Perú21, 13/8/17). Allí sacó al fresco al economista rojo Humberto Campodónico, uno de los grandes responsables de ese colosal despilfarro (cerca de US$6 mil millones) en la absurda refinería de Talara:

“(…) el gran salto adelante de la nueva refinería de Talara lo dio don Humberto Campodónico en 2011-2013 cuando, siendo presidente de Petroperú, puso en vía de máxima prioridad dicho proyecto (…) Cuando don Humberto relanzó Talara, el costo rondaba los US$1,700 millones, 400 millones más que en 2008 cuando la consultora Arthur D. Little calculó que se necesitaba una inversión de US$1,300 (…) Don Humberto defendió tamaña inversión pertrechado con tres tomos sobre los beneficios económicos y medioambientales del proyecto, que encargó a la consultora Macroconsult (…) al ver que el ‘costo’ del proyecto ya anda por US$5,400 millones, don Elmer Cuba, responsable del estudio, se desmarca con un ‘vi ese proyecto cuando costaba US$1,700 millones y pasaba raspando’. Aunque hay que decir que, por aquel entonces, don Elmer (La República, 28.8.12) pregonaba los supuestos cuantiosos beneficios (…) hubiera esperado ver a un don Humberto indignado por la escalación paulatina de costos desde los US$1,700 millones en que lo dejó él hasta los US$5,400 actuales, arremetiendo contra la española Técnicas Reunidas, sus subcontratistas locales y Petroperú (…) Después de todo, con US$3,700 millones se pueden solucionar muchos problemas; por ejemplo, hace poco los diarios informaban que en el hospital Alcides Carrión de Huancayo los médicos tenían que operar con taladros de ferretero por falta de bisturís. Pues no, para don Humberto, la multiplicación de los costos no es mayor problema (…)”.