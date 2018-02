Profesores venezolanos

-¿Por qué los congresistas Nelly Cuadros (FP), Sergio Dávila (oficialista), Gloria Montenegro (acuñista) y Manuel Dammert (rojazo) faltan tanto a la Comisión Salaverry, que investiga Talara, Gambetta, Metro 2 y Gasoducto del Sur? ¿Para impedir que casi nunca haya quorum (50%) y así proteger a Humala? ¿Por qué esta comisión solo tiene 2 asesores y no 18, como la Lava Jato? Hoy va Campodónico, el principal “padre” de Talara. ¿Habrá quorum?

-¿A alguien le puede extrañar que la Comisión IDH (no la Corte) pida el viernes que se revoque el indulto a Fujimori si uno de sus integrantes es el ex ministro y ex embajador humalista Eguiguren, sospechosísimo de ser el “Ojitos” de la libreta de Nadine que maniobra la liberación de Humala del caso Madre Mía? En cambio, esa misma Comisión tiene SIETE años atracadas las denuncias contra Humala por Madre Mía. ¡Caraduras! ¿Y a alguien le sorprenderá que nuestro TC se tumbe la ley antitránsfuga si allí el rojimio Eloy Espinosa controla cuatro de los siete votos? La justicia aquí y allá es política caviar, no justicia.

-Eso de que la bancada kenjista acompañe a PPK en una visita norteña y se le peguen tanto va a quemar rápido a Kenji y su facción frente al electorado naranja, porque una cosa es liberar al padre y otra ser espoliques de un presidente tan radioactivo.

-Me imagino que es por temor que Vexler ha descartado contratar a migrantes venezolanos como profesores públicos. No pueden tener peor nivel que los que tenemos y de lo que finalmente se trata es buscarles mejores maestros a los chicos.

-Hay algunos críticos que no pasarían la prueba PISA, como David Delgado (dpanchod@hotmail.com). Por “solución canadiense” me refería a Vizcarra (en Ottawa) para reemplazar a PPK y a no vender a medicamentos por Internet. ¡Plop!